Sannicola, uomo picchi anziani genitorie carabinieri. Arrestato e denunciato

Un episodio di violenza familiare a Sannicola, dove i Carabinieri sono intervenuti l’ultimo dell’anno per soccorrere una coppia di anziani, entrambi ottantenni, vittime delle intemperanze del loro figlio 52enne. L’uomo, in evidente stato di alterazione, si è presentato a casa dei genitori per ottenere, sotto minaccia, del denaro per le proprie spese.

La situazione è degenerata rapidamente: le urla e i rumori provenienti dall’abitazione hanno allertato i vicini, che hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112. Quando i Carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato i due anziani in uno stato di evidente paura, costretti a subire le minacce e le aggressioni del figlio. Quest’ultimo, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine; solo pochi mesi prima, a ottobre, era stato indagato per maltrattamenti e atti persecutori ai danni dei genitori. Dopo l’ennesimo intervento, gli anziani avevano trovato il coraggio di denunciare il clima di terrore in cui vivevano, caratterizzato da continue richieste di denaro e minacce di morte.

A seguito di quella denuncia, il Tribunale di Lecce aveva emesso un provvedimento cautelare che allontanava il figlio dalla casa dei genitori. Tuttavia, nella fiducia di un suo cambiamento, i due anziani avevano ritirato la denuncia all’inizio di dicembre, permettendo così al 52enne di tornare a casa.

L’intervento dei Carabinieri ha garantito la sicurezza della coppia, ma non senza difficoltà. All’arrivo delle forze dell’ordine, il figlio ha reagito con violenza, minacciando gli agenti e colpendoli con calci e pugni. Solo grazie all’arrivo di una seconda pattuglia del Radiomobile di Gallipoli, il 52enne è stato immobilizzato e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In seguito all’arresto, i Carabinieri hanno avviato un’indagine per verificare se ci siano stati ulteriori episodi di maltrattamento da parte del figlio nei confronti dei genitori. Al momento, i due anziani hanno scelto di non commentare ulteriormente la situazione, ma resta alta l’attenzione da parte delle autorità per garantire la loro sicurezza e protezione. Questo triste episodio mette in luce una realtà spesso silenziosa, quella della violenza domestica, che colpisce anche le generazioni più anziane, costrette a vivere in un clima di paura e oppressione.

Maria Teresa Carrozzo