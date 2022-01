SANNICOLA – Incidente stradale poco prima delle 18 sulla Provinciale 194 che collega Gallipoli a Sannicola. Un’auto Lancia Musa condotta da un 77enne ha impattato contro una motopala, entrambe le persone coinvolte sono residenti a Sannicola. Uno scontro devastante, l’anziano conducente è stato soccorso dal 118 e condotto con codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’evento e per le indagini i carabinieri della compagnia di Gallipoli. Per la pulizia della strada è intervenuta la ditta Sicurezza Stradale e Ambientale.