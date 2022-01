TARANTO – Si è temuto il peggio per un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, in Viale Jonio, a San Vito. Una “Mini” si è ribaltata nel traffico della principale arteria della borgata, fortunatamente solo lievi ferite per il conducente del veicolo, tutto è successo alla presenza dei passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente, sul posto i sanitari 118 e gli agenti della Polizia Locale.