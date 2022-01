BRINDISI – Tragico scontro tra un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Strada Provinciale 80 che collega Brindisi con San Donaci. A perdere la vita è il 45enne C.D., nato a Brindisi, ma residente a Tuturano. L’uomo era alla guida del Liberty 50 che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con la fiancata di una Kia Sportage. L’impatto è stato fatale per il centauro, morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull’asfalto dal mezzo a due ruote. Secondo quanto appreso, lo sfortunato motociclista era sprovvisto di patente. Il pubblico ministero di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.