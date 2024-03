Sanitopoli lucana, Pittella assolto anche in Appello

POTENZA – E’ stato assolto anche in Appello l’ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, che per le vicende legate a quella che venne definita la “Sanitopoli lucana” venne posto agli arresti domiciliari da presidente in carica. Lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni.

