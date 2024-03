Ostuni, schianto auto-pullman: muore un uomo di 58 anni

Incidente stradale mortale sulla Ostuni-Francavilla Fontana: a perdere la vita un 58enne. L’impatto tra una Toyota e un pullman si è verificato nel pomeriggio di lunedì 4 marzo in località Fontanina. La vittima era alla guida dell’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un pullman della Stp che stava rientrando in deposito, senza passeggeri. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia locale di Ceglie Messapica, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri.

