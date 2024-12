Sanità, volontari nelle farmacie di Bari per aiuto personale

BARI – Una ex vigilessa, una farmacista in pensione e un soccorritore del 118 non più in servizio: sono tante e diverse le storie di vita e le professionalità dei primi dieci volontari che, dal prossimo 2 gennaio, saranno operativi nelle farmacie territoriali della ASL di Bari a supporto del personale per potenziare l’accoglienza, facilitare i percorsi dei cittadini e orientare l’utenza.

I volontari hanno aderito alla manifestazione d’interesse bandita in precedenza dalla ASL che, per la prima volta, offre la possibilità di affiancare e supportare gli operatori sanitari nelle diverse strutture aziendali, con l’obiettivo di migliorare i servizi di assistenza alla popolazione. La prima declinazione pratica di questo modello di “sanità partecipata” riguarda le farmacie territoriali: questa mattina, il direttore generale facente funzioni, Luigi Fruscio, accompagnato dalla direttrice del Dipartimento Farmaceutico, Stefania Antonacci, ha incontrato i volontari nella sede dell’ex CTO per arruolare i primi dieci volontari e condividere con loro l’inizio di una nuova attività gratuita che consentirà non solo a singoli volontari, ma anche a organizzazioni di volontariato, di contribuire a un corretto orientamento dei servizi del sistema sanitario regionale.

“E’ una giornata storica per la ASL di Bari – ha commentato il direttore Fruscio – questo modello di collaborazione e sinergia con i cittadini per aiutare la popolazione assistita non ha precedenti ed è forse unico per una azienda sanitaria. Tutti coloro che ne avranno bisogno, potranno presto contare su queste figure che faciliteranno l’accesso e il percorso degli utenti, non solo nelle farmacie, ma in tutte le strutture aziendali, al fine di creare una collaborazione virtuosa dei cittadini all’interno del servizio sanitario nazionale”.

A seconda delle disponibilità offerte, i volontari andranno a fornire per ora il proprio contributo nelle sedi delle farmacie distribuite nell’area metropolitana, in particolare nei comuni di: Monopoli, Altamura, Bitonto, Molfetta, Grumo, Putignano, Ruvo di Puglia e Gioia del Colle.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author