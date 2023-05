SAN PANCRAZIO S.NO – Intervenuto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 maggio da parte dei vigili del fuoco in martiri di Ungheria nel comune di San Pancrazio Salentino, per incendio all’interno di un garage dove erano presenti anche attrezzi agricoli, un auto e suppellettili vari. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana e due autobotti,una da Brindisi e una sempre da Francavilla. L’intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della area, ingenti comunque i danni, danneggiata anche la facciata esterna.

