Tragedia a Monopoli: due operai muoiono in un cantiere

Due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, nel Barese. L’incidente si è verificato in via Lagravinese, ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla Polizia. Secondo le prime informazioni, le vittime, di 61 e 57 anni, sarebbero state travolte da un cumulo di macerie. I due erano di Conversano. Gli operai stavano compiendo opere di urbanizzazione quando sarebbero stati schiacciati dalle macerie. Al momento sono ancora in corso le operazioni di recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Monopoli e il personale dello Spesal dalla Asl Bari.

+++ in aggiornamento +++

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp