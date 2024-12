San Nicola 2024, una notte tra tradizione e devozione

BARI – L’ha dedicata ai giovani e alle famiglie affinché si torni a credere nel futuro, l’omelia padre Giovanni Distante, priore della Basilica di San Nicola che nella notte ha dato il via ai festeggiamenti dedicati a San Nicola, vescovo di Myra e Santo Patrono del capoluogo pugliese. Una notte che come ogni anno ha richiamato migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del capoluogo ma non solo, e che si divide tra tradizione e devozione. Il santo celebrato in oltre 200 paesi del mondo, dall’America latina al Canada, dall’Est al nord Europa dove tutti lo chiamano Santa Claus – Babbo Natale. Con lui, infatti, prendono il via a Bari anche le celebrazioni natalizie.

In basilica sono arrivate anche tutte le cariche istituzionali del capoluogo, tra cui Vito leccese al suo primo San Nicola in fascia tricolore.

