San Michele Salentino si collega al futuro: parte ‘Piano Italia a 1 Giga’

A San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, ha preso il via il progetto “Piano Italia a 1 Giga”, finanziato con i fondi del PNRR e volto a portare connessioni Internet ad alta velocità in abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento, realizzato da Open Fiber, prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home) di 2.485 civici, per un totale di 2.647 unità immobiliari.

La nuova rete in fibra ottica offrirà una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo l’accesso a numerosi servizi online, facilitando i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, e migliorando la didattica e la competitività delle imprese locali.

Open Fiber ha posto particolare attenzione alla sostenibilità, riutilizzando infrastrutture esistenti e riducendo al minimo l’impatto ambientale. I lavori saranno eseguiti con tecniche innovative e a basso impatto, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’efficienza energetica della fibra ottica.

Il sindaco Giovanni Allegrini ha espresso soddisfazione per l’avvio del progetto: “L’arrivo della fibra ultraveloce rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo della nostra comunità, offrendo nuove opportunità e migliorando la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese.” Anche Adriano Rutigliano di Open Fiber ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento per il territorio, confermando l’impegno dell’azienda nella digitalizzazione della Puglia.

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, promossa dal Governo e realizzata da Infratel Italia, e coinvolgerà 3.881 comuni in 9 regioni italiane, tra cui la Puglia.

