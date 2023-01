SAN MICHELE SALENTINO – Indagini sulle fiamme che, nella tarda serata di ieri, hanno avvolto e danneggiato tre auto parcheggiate in strada, su via Cairoli, a San Michele Salentino. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che, oltre a spegnere il rogo, hanno messo in sicurezza la zona interessata. Il rogo, infatti, rischiava di interessare anche le abitazioni vicine, interessando alcune facciate. Danni ingenti, con tre auto parzialmente distrutte, nessun ferito e indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.

