SAN MICHELE SALENTINO – Si è scatenato un putiferio su un post, poi rimosso, contenente un fotomontaggio della premier Giorgia Meloni in un carcere che afferma “Quasi mi sento a casa mia, ci sono tutti i miei colleghi”. Il “meme” era a commento di un’intervista rilasciata alla Fiera dell’auto dal ministro Raffale Fitto ad Antenna Sud, ma pubblicata sulla pagina Facebook del comune di San Michele Salentino.

“Può un operatore socio-sanitario – si chiede Luigi Caroli, presidente provinciale di Fdi Brindisi – che lavora anche con il Comune di San Michele Salentino commentare sotto un post della pagina istituzionale del Comune con un’immagine che riprende il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in un carcere con la scritta “Qua mi sento a casa mia, ci sono tutti”? No, non può farlo tant’è che chi amministra la pagina Facebook del Comune ha provveduto immediatamente a rimuovere il post”.

La questione, però, non sarebbe chiusa.

“Non si tratta di satira, valutiamo denuncia”

“Qui – spiega Caroli – non si tratta di satira politica, qui si sta commentando la visita di un ministro, Fitto, che di passaggio nel Brindisino non conoscendola, ha voluto visitare una delle più importanti e grandi fiere del settore. La visita è servita anche a un incontro con gli organizzatori e il sindaco per programmare un possibile sviluppo dell’evento”. Per il consigliere regionale, l’autore del post “ha offeso non il politico Giorgia Meloni o il politico Fitto, ha dato, indirettamente, l’etichetta di ‘delinquenti’ al presidente e a un esponente del Governo”. Ora, Caroli chiede a Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele, di prendere provvedimenti nei confronti dell’internauta. “Noi nel frattempo – chiude l’esponente di Fdi -stiamo valutando con i nostri legali la denuncia penale”.

