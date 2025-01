San Giorgio Jonico, a fuoco un deposito di automobili

SAN GIORGIO JONICO – Si è trasformato in un vero e proprio cimitero delle auto. Colpa del fuoco che, per cause da accertare, ha avvolto nella notte di Capodanno un deposito di auto privato sulla strada San Giorgio Jonico-Faggiano.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco nella notte non ha potuto, comunque, evitare gli ingenti danni che hanno riguardato il parco macchine: sono almeno una ventina i veicoli danneggiati o completamente bruciati.

Sull’accaduto indagano le forze dell’Ordine: anche stamattina si è registrato un nuovo sopralluogo dei Carabinieri.

Foto e video Francesco Manfuso

