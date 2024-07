San Ferdinando, assalto a tir: autotrasportatore ritrovato nel barese

SAN FERDINANDO – Ancora un assalto sulle strade della BAT, stavolta in territorio di San Ferdinando. Un autotrasportatore di Trani è stato sequestrato e ritrovato nella tarda mattinata di lunedì nelle campagne di Mariotto, una frazione di Bitonto, dopo il blitz dei malviventi nella sesta provincia pugliese. L’uomo è stato assalito da un commando di almeno quattro persone sulla SS16bis, proprio nel tratto al confine con la provincia di Foggia. I banditi, armati e incappucciati, gli hanno intimato di fermarsi e di scendere dal tir, sparando anche alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio. L’autotrasportatore è stato costretto a salire sull’auto dei malviventi, che lo hanno incappucciato e abbandonato dopo circa un’ora, ad oltre sessanta chilometri di distanza, nelle campagne di Mariotto, lungo la SP89. L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato recuperato da una volante della Polizia. Il mezzo, invece, carico di materiale ferroso, è stato trovato dai carabinieri privo del suo contenuto nelle campagne tra San Ferdinando e Cerignola, nel tratto a cavallo tra BAT e Foggia. Indagini delle forze dell’ordine attualmente in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author