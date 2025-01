Salento: vìola arresti domiciliari, 46enne finisce in carcere

Nonostante fosse agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, un uomo di 46 anni, originario del Burkina Faso, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri a Soleto (Lecce) per aver ripetutamente violato le prescrizioni cautelari.

I fatti risalgono allo scorso giugno, quando il 46enne era stato arrestato dopo la denuncia della sua ex moglie, una connazionale di 30 anni, stanca dei continui abusi. In quell’occasione, la donna si era recata in caserma per sporgere denuncia dopo l’ennesimo litigio violento, ma l’uomo l’aveva seguita, inveendo contro di lei anche davanti ai militari. Non solo: aveva afferrato un bastone colpendo il cancello della stazione dei carabinieri e aggredito due agenti, provocando loro lesioni.

A seguito dell’arresto, la donna e i due figli minorenni erano stati messi in sicurezza in una struttura protetta, con il supporto di un centro antiviolenza locale.

Nonostante il provvedimento cautelare, l’uomo ha continuato a violare le restrizioni, costringendo il gip del Tribunale di Lecce a emettere una nuova ordinanza di custodia cautelare. L’arresto è stato eseguito ieri sera dai carabinieri di Soleto.

