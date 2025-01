Salento, sequestrato e picchiato per un debito di 100 euro

Un 23enne di Supersano ha denunciato ai carabinieri di essere stato vittima di un sequestro di persona, accompagnato da minacce, percosse e rapina, messo in atto da una banda di quattro persone, tutte maggiorenni e conosciute dalla vittima.

Secondo il racconto del giovane, la sera del 15 gennaio i quattro lo avrebbero prelevato con la forza dalla sua abitazione, chiudendolo nel bagagliaio di un’auto e conducendolo in una zona di campagna isolata. Qui, lo avrebbero aggredito con un bastone, sottraendogli infine 20 euro.

La vittima, soccorsa da un automobilista di passaggio e trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 20 giorni. L’aggressione sarebbe legata a un debito di 100 euro, maturato per la compravendita di un telefono cellulare con uno degli aggressori.

Le forze dell’ordine stanno identificando i responsabili, mentre si ipotizzano i reati di sequestro di persona, rapina e lesioni personali.

