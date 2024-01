Salento, GdF sequestra 3mila litri di gasolio agricolo

La Guardia di finanza di Gallipoli e Casarano ha sequestrato, in due distinte operazioni, oltre 3.000 litri di gasolio per uso agricolo che veniva utilizzato per fini diversi. In particolare, in due capannoni a Racale e Casarano è stato sequestrato il gasolio che veniva usato per rifornire i mezzi di proprietà di due uomini che sono stati denunciati per non aver pagato le accise. I due avevano pompe elettriche dotate di pistola erogatrice con cui riuscivano a usare il gasolio agricolo. Sono in corso ulteriori indagini per quantificare i tributi evasi.

