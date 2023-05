Sono ore di duro lavoro in Salento dove la pioggia sta causando disagi principalmente sulle strade. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4.00 per mettere in sicurezza le arterie interessate dalla caduta di alberi.

In particolare l’interventi più rilevanti sono avvenuti sulla strada provinciale che collega Minervino a Specchia Gallone per un cavo Enel che invadeva la sede stradale, sulla Presicce-Acquarica, sulla Alezio-Taviano e sulla Miggiano-Lugagnano per degli alberi che invadevano la sede stradale impedendo il transito degli autoveicoli. Sempre nel Comune di Miggiano i vigili del fuoco hanno liberato la linea ferrata delle ferrovie sud-est dove un grosso albero era caduto impedendo il transito dei treni. In queste ore i vigili del fuoco di Gallipoli stanno operando sulla Nardo-Avetrana per alberi sulla sede stradale e quelli di Maglie sulla litoranea Santa Cesarea Terme-Otranto sempre per alberi caduti sulla sede stradale.

Al momento la squadra dei vigili del fuoco di Tricase sta operando nel Comune di Diso dove le luminarie approntate per la festa patronale hanno subito dei ribaltamenti.



