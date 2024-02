Salento, ciclista investito e ucciso sulla SP62

Un Incidente mortale si è verificato a Minervino di Lecce, lungo la SP62 che collega la città con Poggiardo. Intorno alle 16.00 di giovedì 22 febbraio, una Ford Focus, guidata da un 40enne di Cutrofiano, ha investito un ciclista che transitava sull’arteria provinciale.

Per un 79enne di Minervino di Lecce, non c’è stato nulla fare: l’impatto con l’asfalto si è rivelato fatale per l’uomo, che ha perso la vita sul colpo. I sanitari del 118, giunti sul posto dall’ospedale di Poggiardo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La zona è stata raggiunta dai carabinieri del comando compagnia di Maglie e dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Otranto per la viabilità. Ai colleghi della stazione di Minervino di Lecce, invece, sono stati affidati i rilievi, a loro il compito di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Per il conducente della Ford Focus sono stati disposti gli accertamenti di rito all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

