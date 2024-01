Salento, cane precipita in pozzo di 10 metri, salvato da vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato un cane accidentalmente caduto in un pozzo profondo dieci metri e privo di protezione nella marina di Casalabate, in provincia di Lecce. Al momento dell’incidente il proprietario e l’animale erano impegnati in una battuta di caccia. La squadra di intervento dei vigili del fuoco, specializzata nelle tecniche speleo alpiniste fluviali, ha recuperato il cane. Successivamente l’area è stata delimitata e il pozzo è stato chiuso. Il cane è stato riconsegnato sano e salvo al suo proprietario.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp