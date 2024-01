Lecce, minaccia di morte la compagna: arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Lecce con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce multiple aggravate e violazione delle condizioni della sua sorveglianza speciale. Il giudice per le indagini preliminari di Lecce ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura locale.

Secondo le indagini, il 48enne, uscito di prigione lo scorso agosto, avrebbe avuto comportamenti violenti nei confronti della sua compagna, sottraendole anche denaro per soddisfare le sue necessità personali. In una situazione, avrebbe minacciato di appiccare il fuoco alla casa, costringendo la donna a restare dopo che aveva cercato di andarsene. Durante la notte di Capodanno, l’avrebbe minacciata di morte brandendo un martello.

