Salento: arresti per violenza domestica a Otranto e Matino

Nella serata di mercoledì 2 ottobre, i Carabinieri di Otranto hanno arrestato un 47enne del posto, già noto per precedenti denunce di maltrattamenti e lesioni verso la sua ex compagna. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato dopo aver inviato numerosi messaggi minacciosi alla donna. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di tutelare l’incolumità della vittima. L’arrestato è attualmente ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella serata di mercoledì 2 ottobre, a Matino, un 36enne è stato arrestato dopo una violenta lite con la sua convivente. Nonostante il tentativo di fuga, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo, riportando lievi ferite durante una colluttazione. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Lecce. Anche in questo caso, è stato applicato il Codice Rosso per la protezione immediata della vittima.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza di denunciare situazioni di violenza domestica, garantendo massima attenzione e protezione alle vittime.

