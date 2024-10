Salento: arrestata coppia per spaccio droga e detenzione munizioni

Nella giornata di mercoledì 2 ottobre, gli agenti del commissariato di Taurisano hanno arrestato un uomo di 53 anni e la sua compagna di 54, entrambi residenti a Supersano, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina, oltre che per possesso illegale di munizioni.

Le indagini sono partite dopo che la Polizia ha avuto informazioni su un’attività di spaccio nell’abitazione della coppia. Gli agenti, durante il controllo, hanno notato il 53enne in bicicletta che, accortosi della loro presenza, ha tentato di nascondersi tra le auto parcheggiate. Bloccato immediatamente, è stato poi accompagnato nell’abitazione, dove è stata effettuata una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato:

– 1,75 grammi di cocaina suddivisi in sei dosi;

– 7,77 grammi di eroina in otto dosi;

– una pietra di eroina del peso di 14,12 grammi;

– 1,34 grammi di marijuana in un unico involucro.

Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 405 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, due bilancini di precisione e due cartucce (una calibro 9×21 e una calibro 22). Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

La coppia è stata arrestata e, su disposizione del pubblico ministero della Procura di Lecce, è stata posta agli arresti domiciliari.

