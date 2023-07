Salento. A fuoco San Cataldo: evacuata marina. Emergenza

San Cataldo va a fuoco. Un vero inferno di fuoco in questi momenti nella marina leccese tanto da chiedere necessario il seguente messaggio da diffondere 🚨ATTENZIONE🚨: comunicazione alla popolazione: causa due incendi di vaste proporzioni in località san Cataldo, zona Campo Verde e zona Villaggio Adriatico, è necessario evacuare la marina per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgano nella massima sicurezza anche con l’ausilio della flotta aerea.

Si raccomanda, pertanto, a non dirigersi verso San Cataldo e non impegnare lo svincolo per San Foca dalla S.P. 364 e di lasciare le abitazioni dopo aver staccato le forniture di luce e gas e aver chiuso porte e finestre.

