Lecce: forte boato in città, esplode una bombola di gas

Lecce – È stato avvertito un forte boato in città intorno 14:40 circa in via Santi Filippo e Giacomo proprio davanti un noto ristorante cittadino. A provocare il boato, quasi certamente, l’esplosione dovuta a una fuga di gas. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri del comando di Lecce. Nonostante il forte spavento fortunatamente non ci sono state nè vittime né feriti.

