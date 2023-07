Rutigliano: tenta di rubare un’auto e precipita nel canalone, è grave

RUTIGLIANO- Un uomo è precipitato nel canalone che attraversa la cittadina in provincia di Bari. Il 52enne sarebbe stato sorpreso mentre cercava di rubare un’auto e così si è dato alla fuga. Nel tentativo di far perdere le sue tracce è precipitato nel canale ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo. L’uomo, in condizioni gravi, è stato trasportato al Policlinico di Bari in codice rosso. I carabinieri stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto.

