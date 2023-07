MARCONIA DI PISTICCI – Non ce l’ha fatta Danilo Palumbo, il lavoratore di 43 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale di ieri mattina. Come riportato da Filippo Mele sul suo blog, sono state troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra il suo ciclomotore e un’auto, in contrada Incoronata. Il decesso è avvenuto nell’ospedale San Carlo di Potenza dove il ferito era stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza del 118. Così, il sindaco Domenico Albano ha espresso tutto il suo cordoglio e quello della comunità alla famiglia per la grave perdita. “Conoscevo Danilo da tempo – ha detto Albano. Era una brava persona, lavoratore. Ed è morto proprio mentre si recava al lavoro. Sono veramente dispiaciuto per quel che gli è accaduto. Un abbraccio a tutti i suoi familiari”. La salma di Danilo arriverà domani a Marconia. La camera ardente sarà allestita nella locale sala del commiato. I funerali si svolgeranno sabato pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Bosco.

