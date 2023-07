Grandi ospiti per il Sonic Park Matera 2023: il programma completo

MATERA – Manca davvero poco alla seconda edizione di Sonic Park Matera, il grande festival negli spazi della Cava del Sole “David Sassoli” situata lungo l’antica Via Appia e dove fino agli anni Cinquanta si estraeva il tufo.

Con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera insieme alla Regione Basilicata gli organizzatori di AC Phoenix e Fondazione Reverse portano a Matera il progetto di far leva sulla cultura, sui grandi eventi musicali e sullo spettacolo dal vivo per valorizzare luoghi straordinari patrimonio Unesco dell’Umanità, con consistenti ricadute di visibilità e turismo innovativo sul territorio come avviene per la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) sede di Sonic Park Stupinigi ormai alla quinta edizione.

L’imponente cava monumentale – con la prima edizione del 2022 e le oltre trentamila presenze – è diventata uno degli approdi preferiti nel sud Italia per le tournée più importanti: un grande successo a livello nazionale che la seconda edizione del festival si prepara a doppiare con l’arrivo nella Città dei Sassi anche di grandi star internazionali.

Anche in questa edizione alla Cava del Sole si potranno vivere due intense settimane in un vero e proprio villaggio della musica dove accedere dalle ore 18 e trovare servizi di food&beverage in collaborazione con i prodotti del territorio, in un’atmosfera da grande festival internazionale che si mescola a quella delle antiche tradizioni materane. Un luogo dove la grande musica si accompagna alla cultura ma anche al rispetto dell’ambiente, con comportamenti sostenibili e una mission plastic free.

Sono otto i grandi concerti della seconda edizione di Sonic Park Matera per una imperdibile seconda metà di luglio.

Il programma di Sonic Park Matera

MIKA (15 luglio),

(15 luglio), PLACEBO + special guest PLANET FUNK (16 luglio),

(16 luglio), LAZZA (18 luglio),

(18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio),

(20 luglio), NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS (23 luglio),

(23 luglio), GIANNI MORANDI (25 luglio),

(25 luglio), TANANAI (28 luglio),

(28 luglio), ARTICOLO 31 + WLADY (30 luglio)

