Barletta, albero su due auto: nessun ferito

BARLETTA – Momenti di apprensione a Barletta per la caduta di un albero in via Vitrani, nel pieno centro cittadino.

Il distacco di un grosso ramo non ha causato danni ai passanti, ma ha colpito due auto danneggiandone i parabrezza: vetri in frantumi, ma fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti delle vetture.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Locale e il sindaco Cosimo Cannito, che ha rassicurato residenti, passanti e titolari degli esercizi commerciali sulla manutenzione e sulla sicurezza del verde pubblico.

