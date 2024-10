Rotte del pane, in Vaticano la benedizione

Roma – La storia, le radici, la tradizione racchiusa nel pane, quello di Laterza. Una delle eccellenze della gastronomia pugliese protagonista di un tour mondiale a bordo della Nave Amerigo Vespucci, grazie al progetto “Le rotte del pane, La Terra delle Gravine”. Dalla nave piu bella del mondo arriva in Vaticano nelle mani del Santo Padre.

Il progetto, sviluppato in coordinamento con il ministero dell’Agricoltura e la Marina Militare, Presidenza del consiglio fortemente voluta dal Ministeo, Crosetto in collaborazione con 11 ministeri nasce da un’idea di Koor Srl di Arcangelo d’Alessandro e Roberto Sfondrini. A rappresentare il tacco d’italia c’è Michele Clemente, mastro panificatore di Laterza e Ambasciatore dei prodotti del territorio, che ha ricevuto a bordo della Vespucci il riconoscimento dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale “Ambasciatore della qualità” a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco

