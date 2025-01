Roma, per l’Aia dell’ex Ilva servirà valutazione impatto sanitario

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti di interesse strategico, con particolare attenzione agli stabilimenti ex Ilva.

Il provvedimento modifica la disciplina per l’aggiornamento dei criteri metodologici relativi al Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS), imponendo che tale rapporto contenga elementi sanitari rilevanti anche per il riesame dell’AIA. Inoltre, prevede che i gestori degli impianti forniscano, oltre ai dati sulle emissioni e sulle migliori tecnologie disponibili, anche il VDS relativo allo scenario emissivo legato all’assetto produttivo.

In attesa dell’aggiornamento dei criteri per il VDS, il decreto stabilisce che i gestori degli impianti strategici debbano predisporre uno studio di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), regolando la sua integrazione nella procedura di riesame dell’AIA. Il testo introduce infine una disciplina transitoria per garantire la continuità delle valutazioni ambientali e sanitarie negli stabilimenti di rilevanza strategica nazionale.

