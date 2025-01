Taranto, auto vandalizzate nella notte: vetri infranti e furti negli abitacoli

TARANTO – Notte di vandalismi e furti nel capoluogo jonico, dove numerose automobili parcheggiate in diverse zone della città, tra cui Piazza Marconi, via Dante, via Oberdan e via Gorizia, sono state danneggiate. Ignoti hanno infranto i finestrini dei veicoli per sottrarre oggetti dall’interno.

L’intervento della polizia è stato richiesto da alcuni cittadini, allertati dagli allarmi delle auto in piena notte. All’arrivo degli agenti, i responsabili si erano già dileguati.

foto: Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author