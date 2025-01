Statte, partono ultimi fusti radioattivi ex Cemerad

STATTE – Sono in partenza questa mattina dall’ex deposito Cenerad di Statte gli ultimi 141 fusti radioattivi che erano contenuti all’interno della struttura.

Una fase che si è completata alla presenza del viceministro dell’ambiente Vannia Gava e del commissario straordinario per la messa in sicurezza Vera Corbelli. La partenza dell’ultimo camion è in corso in questi minuti.

IN AGGIORNAMENTO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author