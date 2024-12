Roberta Bruzzone porta “Favole da Incubo” a Taranto

Martedì 10 dicembre, alle 21.00, Taranto ospiterà la criminologa Roberta Bruzzone con la sua conferenza teatrale “Favole da Incubo”. Uno spettacolo intenso e carico di significato, che combina storie, suggestioni e analisi scientifiche per affrontare il tema della manipolazione affettiva e del narcisismo patologico, fenomeni spesso alla base dei crimini contro le donne.

Tratto dall’omonimo libro scritto a quattro mani con Emanuela Valente, “Favole da Incubo” punta a sensibilizzare il pubblico e a promuovere un cambiamento culturale profondo. «La presa di coscienza è il primo passo per scardinare schemi mentali che alimentano la violenza di genere», sottolinea Bruzzone, spiegando come sia possibile intervenire per prevenire l’escalation e costruire una società libera da tali atrocità.

Roberta Bruzzone, psicologa clinica e criminologa di fama internazionale, è nota per le sue analisi su casi di cronaca e per la sua attività divulgativa. Con “Favole da Incubo”, il suo debutto teatrale, continua la sua missione di sensibilizzazione, portando sul palco un tema drammaticamente attuale e riscuotendo grande successo di pubblico.

Appuntamento a martedì 10 dicembre, al Teatro Orfeo, per riflettere e contribuire alla lotta contro la violenza di genere.

