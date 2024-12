Il Natale diventa magico col calendario dell’Avvento di Varvaglione1921

Quest’anno, l’attesa del Natale sarà ancora più speciale grazie a Varvaglione1921 e al suo innovativo Calendario dell’Avvento digitale. La storica cantina tarantina ha ideato un concept moderno e coinvolgente per accompagnare i giorni che ci separano dal 25 dicembre, svelando, settimana dopo settimana, una selezione esclusiva di bottiglie che rappresentano la tradizione, il territorio e lo spirito innovativo della famiglia Varvaglione.

Tra le protagoniste del calendario spiccano etichette iconiche e nuove uscite, come il celebre Papale Oro, Chicca Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG, Primo Spumante Brut di Falanghina e lo Spritz della linea dei dealcolati. Ogni bottiglia racconterà una storia, intrecciando i sapori della Puglia con la passione e la visione che animano l’azienda.

Il Calendario dell’Avvento digitale sarà disponibile sul sito ufficiale e sui canali social di Varvaglione, permettendo agli appassionati di scoprire ogni giorno una nuova sorpresa. Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, il calendario potrà essere acquistato al prezzo speciale di 60€. Inoltre, 10 fortunati vincitori troveranno un Golden Ticket che darà accesso a una visita gratuita nella cantina, per esplorare i segreti della produzione, dalle vigne all’imbottigliamento.

“Con il nostro Calendario dell’Avvento vogliamo portare la magia del Natale in ogni calice, condividendo il valore della convivialità e delle nostre radici – ha dichiarato Marzia Varvaglione, Direttore Marketing dell’azienda. – È un invito a vivere le festività con lentezza, assaporando ogni momento in compagnia dei nostri cari.”

Il conto alla rovescia verso il Natale si trasforma così in un viaggio di gusto ed emozione, all’insegna dell’eccellenza vinicola. Per maggiori dettagli e per acquistare il calendario, visita il sito ufficiale di Varvaglione1921 o segui i loro canali social.

