Riunione ICMG a Taranto: Alicante si candida per Giochi del Mediterraneo 2031

La recente riunione del Comitato Esecutivo dell’International Committee of Mediterranean Games (ICMG), tenutasi a Taranto, ha segnato un momento cruciale per il futuro dei Giochi del Mediterraneo. Accolti dal Presidente Davide Tizzano, i membri del Comitato hanno discusso iniziative chiave per rafforzare il ruolo dell’organizzazione nello scenario sportivo internazionale.

Riconoscimento e progetti futuri

Tizzano ha sottolineato il crescente prestigio dell’ICMG nel movimento olimpico, evidenziando l’importanza dei Giochi come piattaforma di unità culturale e sportiva nella regione mediterranea. Il Segretario Generale Iakovos Filippousis ha presentato un rapporto dettagliato, che include una nuova strategia di branding, la digitalizzazione delle operazioni e il rilancio dei Mediterranean Beach Games.

Approvazioni importanti e prospettive 2030

Tra i punti salienti, l’approvazione unanime del Bilancio 2023, che registra per il quinto anno consecutivo un surplus finanziario. Inoltre, è stata ufficializzata la candidatura di Alicante per ospitare i Mediterranean Beach Games 2031, con una decisione finale attesa per il 2025 dopo le valutazioni di rito. Un momento significativo anche per il Kosovo, dove una recente legislazione ha definito il quadro istituzionale per i Giochi del Mediterraneo Prishtina 2030.

Aggiornamenti dai Giochi e focus olimpico

Le commissioni di coordinamento hanno fornito aggiornamenti sui progetti in corso, mentre Stratos Karetos ha presentato un’analisi delle Olimpiadi di Parigi 2024, evidenziando l’incremento di atleti mediterranei e risultati nel medagliere.

L’ICMG ribadisce così il suo impegno nel rafforzare i valori dello sport come strumento di coesione sociale e culturale, consolidando la propria posizione nel panorama olimpico globale.

