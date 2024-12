Riprende esame Legge di Bilancio, novità su fondi ed emendamenti

Ripresi in commissione alla Camera i lavori sulla Legge di Bilancio. Tra le misure approvate spicca la riformulazione, votata all’unanimità, di un emendamento dell’opposizione (Boschi, Del Barba, Gadda) che rifinanzia con un milione di euro l’anno, a partire dal 2025, il reddito di libertà, destinato a garantire indipendenza economica e emancipazione alle donne vittime di violenza.

Aumentano inoltre di 120 milioni di euro nel 2025 i fondi per le missioni internazionali, grazie a un emendamento dei relatori: 70 milioni verranno dalle risorse del Ministero degli Esteri. Incremento di 20 milioni anche per il Fondo per l’editoria.

Sospesi in serata i lavori della commissione, in attesa delle decisioni della conferenza dei capigruppo. Il testo è atteso in Aula per domani, martedì 17 dicembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author