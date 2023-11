Riparte la nuova tournée di “Contrattempi Moderni”

BARI – Se la frenesia dei tempi moderni investe sempre di più le nostre vite, immaginatevi cosa può accadere a chi cerca di non farsi sopraffare dalla tecnologia e dai moderni sistemi che dettano regole sempre nuove. È il tragicomico destino a cui va incontro il protagonista di “Contrattempi moderni”, lo spettacolo con il performer pugliese Raffaello Tullo, che torna sul palco dal prossimo 9 dicembre al teatro Abeliano di Bari da dove prenderà il via una nuova tournée italiana. La pièce si è pian piano arricchita di nuovi numeri ed effetti drammaturgici, scaturiti dalla fantasia sempre in moto di Tullo. E da una “lettura” tragicomica della realtà tecnologica che ogni giorno ci pone davanti a nuovi quesiti, trasformandosi spesso in montagne insormontabili per il protagonista.

