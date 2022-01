Giunta azzerata e rimpasto in vista. Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha comunicato la decisione politica, già emersa in via non ufficiale nei giorni scorsi ma che è figlia di diversi dissapori all’interno della maggioranza di centrosinistra. Si è tenuto un lungo incontro tra Bottaro e gli assessori, ai quali sono state spiegate le motivazioni dell’azzeramento di Giunta.

Il primo cittadino punta a verificare le effettive forze della maggioranza al suo fianco, rimodulando su queste basi la nuova squadra di assessori nel suo secondo mandato. A margine del confronto politico, il sindaco ha ringraziato i presenti per l’impegno profuso durante l’ultimo anno di lavoro. L’inizio del 2022 diventa strategicamente importante per Trani, con i prossimi giorni che vedranno Bottaro confrontarsi con le forze politiche cittadine. Attesa per il rimpasto, che ridisegnerà il quadro politico della città.