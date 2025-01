Rimini, Maiorano (FdI): “Massima solidarietà a carabiniere ingiustamente indagato”

Il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, è intervenuto sulla vicenda avvenuta a Villa Verucchio durante il Capodanno, in cui un uomo di origine egiziana è stato ucciso da un carabiniere dopo aver accoltellato cinque persone. Maiorano ha espresso piena solidarietà al militare coinvolto e all’Arma dei Carabinieri, sottolineando come l’indagine a carico del carabiniere rappresenti, a suo avviso, un’ingiustizia.

“Non possiamo tollerare che un servitore dello Stato, che rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini, venga indagato per aver fatto il proprio dovere”, ha dichiarato Maiorano. “Il carabiniere è intervenuto per salvaguardare vite innocenti, compiendo un atto dovuto.”

Il parlamentare, membro della I Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Antimafia, ha inoltre auspicato che la magistratura faccia chiarezza sull’episodio in tempi rapidi, restituendo serenità al militare e alla sua famiglia.

