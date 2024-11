Rifiuti, Puglia la più cara d’Italia: tariffe record per le famiglie

La Puglia si conferma la regione italiana con le tariffe più alte per lo smaltimento dei rifiuti. Secondo il rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, una famiglia pugliese paga in media 426,50 euro all’anno, ben al di sopra della media nazionale di 329 euro. I dati, riferiti a una famiglia tipo di tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadri, comprendono IVA e addizionali provinciali.

Il costo in Puglia è aumentato del 4,1% rispetto al 2023. Anche la raccolta differenziata mostra un netto incremento (+58,6%), mentre il 24,8% dei rifiuti continua ad essere smaltito in discarica (dati riferiti al 2021).

Tra i capoluoghi più cari d’Italia spiccano Andria e Brindisi, rispettivamente al sesto e settimo posto con una spesa annua di 471 e 466 euro, entrambe in crescita rispetto all’anno precedente. Barletta, al 14° posto, registra un aumento del 7,9% con un costo di 443 euro, seguita da Bari al 19° posto (+7,2%) e Andria al 22° (+7%).

Lecce è l’unico capoluogo pugliese a registrare una diminuzione della tariffa (-1%), con una spesa media di 354 euro per famiglia, la più bassa della regione. Negli altri capoluoghi, invece, le tariffe continuano a salire: +3,8% a Foggia (393 euro), +5,6% a Trani (429 euro) e +1,5% a Taranto (430 euro).

Un quadro che conferma l’onere economico significativo per le famiglie pugliesi, in un contesto in cui la gestione dei rifiuti rimane una sfida complessa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author