Regione, civici e Movimento 5 stelle: la settimana dei test

Bari – Settimana di test per il Pd pugliese: da una parte, quelli elettorali di Umbria ed Emilia Romagna. Dall’altra, il Movimento 5 Stelle che decide su alleanze e mandati. In mezzo lo Statuto del partito, che chiude ai trasformisti ma non ai civici.

