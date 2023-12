FRANCAVILLA FONTANA – Giuseppe Cavallo e Gianfranco Cavallo, rispettivamente amministratore e dipendente della Fer.Metal.Sud, sono stati assolti in via definitiva perché “il fatto – ovvero una presunta truffa nella pesatura dei rifiuti conferiti da alcuni comuni del tarantino nell’impianto sito nella Zona Pip di Francavilla Fontana – non sussiste”. Si chiude quindi con una assoluzione in via definitiva la vicenda che aveva visto coinvolti i due fratelli: a distanza di 6 anni, i Cavallo hanno visto valere in tribunale le proprie ragioni sempre sostenute dal legale Luigi Vitali.

Inchiesta rifiuti, “il fatto non sussiste”

I fatti nel 2016 quando i carabinieri, sollecitati da una denuncia della ditta Igeco, effettuarono alcune verifiche sulla pesatura dei rifiuti conferiti dal comune di Manduria. La Procura di Brindisi ipotizzò un reato che, come dimostrato dalla difesa, in realtà reato non era. Tutto automatizzato, tutto, quindi, regolare. Il Tribunale di Brindisi ha assolto l’imprenditore e il dipendente, con sentenza diventata definitiva in queste ore. I due non “taroccarono” la pesatura dei rifiuti. I due non truffarono nessuno. I due non commisero alcun reato.

