La tradizionale rassegna itinerante con le musiche e i canti della settimana santa, emblema della cultura popolare della Grecia Salentina, fa tappa nel centro storico di Lecce nella chiesa cattolica di rito bizantino San Nicola di Myra. Promossa dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina con la partecipazione dell’ Istituto Diego Carpitella e la fondazione della Notte dalla Taranta rievoca il canto dei cantori che in passato andavano in giro di notte sino all’alba per cantare in versi della poesia popolare grika la Passione di Cristo e portare in scena di casa in casa, di masseria in masseria, “I passiuna tu Christù” una delle forme più alte di teatro popolare. Compagnie di cantori, ricorrendo alla mimica e alla musica e suscitando un senso di pathos, raccontavano il Vangelo ai poveri e a chi non sapeva né leggere né scrivere sino a quando non si aprivano le porte e venivano distribuiti i doni, in genere i frutti della terra, in segno di ringraziamento. Canti di Passione “Ce custi o gaddho na Cantalìsi” è una rassegna di canti devozionali, che inizia a riecheggiare e a diramarsi la settimana che precede la Domenica delle Palme nei principali luoghi sacri del territorio salentino, in modo particolare nell’enclave ellenofona grika.

