Taurisano, una luce su Evola nella casa del Vanini

Taurisano (LE) – È stato presentato presso Casa Vanini, il volume del compianto Prof. Mario De Marco dal titolo “Per Julius Evola”. La conferenza è stata corredata da un corposo intervento del giornalista Flavio De Marco profondo conoscitore degli studi evoliani. Evola, filosofo ed esponente del dadaismo, esoterista ed antropologo sarà analizzato passando dagli scritti del prof. Mario De Marco e non solo. Relatore d’eccezione della serata il prof. Carlo Coppola secondo cui “Il Messaggio di Julius Evola oggi è quello di un padre intellettuale da leggere e meditare alla luce del logorio dettato dal post-moderno in cui siamo avvolti e da cui siamo circondati. La società liquida porta al relativismo di tutti i comportamenti e le convinzioni.”. Carlo Coppola, inoltre, è cittadino italiano e armeno, è Dottore di Ricerca in Italianistica presso l’Università di Bari è docente presso il CPIA 1 Bari. Nel Luglio 2023 ha ricevuto Medaglia di Gratitudine dal Presidente della Repubblica d’Armenia. Co-fondatore del Centro Studi Hrand Nazariantz, dal 2001 si occupa di temi connessi alla presenza armena nel Mezzogiorno d’Italia.

