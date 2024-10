RFI avvia lavori per rinforzare recinzione CARA di Bari

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), in collaborazione con la Prefettura di Bari, ha avviato i lavori per il potenziamento della recinzione intorno al Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Bari.

La decisione è stata presa a seguito di numerosi attraversamenti non autorizzati dei binari ferroviari da parte di persone estranee, avvenuti proprio in prossimità del centro.

Questi episodi, registrati da ottobre 2023 a gennaio 2024, hanno causato ritardi, cancellazioni e deviazioni di oltre mille treni, con gravi disagi per la circolazione ferroviaria nella tratta a nord di Bari.

L’intervento prevede la costruzione di una recinzione lunga più di 300 metri, con un pannello superiore anti-scavalco, già parzialmente completata. Il termine dei lavori è previsto entro novembre 2024, con l’obiettivo di prevenire ulteriori attraversamenti indebiti e migliorare la sicurezza ferroviaria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author