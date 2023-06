Revoca assessore Barletta, Spera: “Decisione per la PEC sarebbe atto gravissimo”

BARLETTA – Continua a tener banco la revoca dell’incarico all’ormai ex assessore del Comune di Barletta Elisa Spera, arrivata giovedì mattina con la decisione con effetto immediato del sindaco Cosimo Cannito. Alla base della discussione ci sarebbero le divergenze con il gruppo Barletta al Centro, composto da Flavio Basile, Michele Trimigno e Gennaro Calabrese. La Spera ha spiegato le sue motivazioni in una conferenza stampa.

Le divergenze risiederebbero anche nel rapporto con Marcello Lanotte. La Spera spiega le dinamiche interne al gruppo Barletta al Centro, di cui è stata l’assessore di rappresentanza. Una PEC inviata dal blocco politico al segretario generale del Comune di Barletta Domenico Carlucci, in cui si contesta la mancata concessione di un intervento in seduta consiliare da parte del presidente del consiglio comunale, potrebbe essere il fattore scatenante. Tutto in alto mare, per il momento, per quel che riguarda una riconciliazione tra le parti.

