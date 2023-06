Bomba carta in cassonetto, Daspo urbano per tre ragazzi di Andria

ANDRIA – Una bomba carta in un cassonetto per celebrare il capodanno in modo indecoroso, poi l’esplosione e la fuga, il tutto ripreso con un cellulare. Arriva dalla Questura della BAT il daspo urbano per i tre ragazzi di Andria che, nella notte del 31 dicembre 2021, si sono resi autori dell’atto vandalico in corso Europa Unita.

L’Ufficio Anticrimine si è servito del video diventato virale nelle ore successive. Dalle immagini si vedono tre giovani che introducono nel cassonetto di metallo una bomba carta, causando la distruzione del contenitore e la dispersione dei rifiuti lungo la strada. Diverse parti metalliche, inoltre, hanno colpito le auto parcheggiate nei paraggi e alcuni degli esercizi commerciali, chiusi al momento dell’esplosione ma i cui ingressi sono risultati comunque a rischio danneggiamento.

Il provvedimento del daspo urbano, emesso dal Questore della sesta provincia pugliese Roberto Pellicone, impone il divieto di accesso alle aree urbane in cui è avvenuta l’esplosione. I tre responsabili non potranno accedere agli esercizi commerciali della zona per una durata di 12 mesi.

