OSTUNI – Ha vissuto attimi di paura a causa del maltempo la 48enne rimasta imprigionata nella sua auto durante il forte acquazzone sceso nella giornata di giovedì lungo la costa adriatica. Per fortuna, ad evitare il peggio ci hanno pensato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano e i Poliziotti del commissariato della Città Bianca. Militari e agenti, arrivati a Rosa Marina, hanno soccorso la signora che era rimasta anni bloccata nella propria auto ferma in un sottopasso completamente allagato a causa dell’intensa pioggia. Immersa col veicolo per circa 60 cm nella parte anteriore, la donna ha trovato rifugio sul sedile posteriore da dove è stata estratta e trasportata in spalla da un militare. Visibilmente provata, ha ricevuto le prime cure dal personale del 118 e successivamente presso l’Ospedale di Ostuni per accertamenti.

